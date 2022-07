"Außerdem hat niemand außer ihm alle Grand-Slam-Titel zweimal gewonnen, und Novak hat mit fast allen Spielern eine positive Bilanz", begründete der 82-Jährige.

Trotz des Lobes für Djokovic zollte er auch dem aktuellen Grand-Slam-Rekord-Champion Rafael Nadal seinen Respekt: "Aber natürlich auch Hut ab vor Nadal. In Hunderten von Jahren wird niemand wie er 14 Titel bei Roland-Garros gewinnen."

An einen möglichen Turniergewinn des Spaniers beim Rasenklassiker glaubte die frühere Nummer sieben der Welt jedoch nicht. "Nadal hat das ganze Turnier über nicht gut gespielt. Er kämpfte mit der Form, ich glaube nicht, dass er Djokovic im Finale hätte schlagen können. Da bin ich mir ziemlich sicher", sagte er gegenüber " Sportklub ".

Für Djokovic habe der Triumph in Wimbledon eine besondere Bedeutung, es sei "ein sehr wichtiges Turnier für Novak, wichtiger als alle anderen zuvor." Denn, so der Kroate: "Er hatte in dieser Saison viele Probleme."

