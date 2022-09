"Der Laver Cup kommende Woche wird mein letztes ATP-Event", hatte der Schweizer auf Twitter vermeldet . 50 Mal standen sich Djokovic und Federer gegenüber, 27 Mal ging der Serbe als Sieger vom Court, darunter auch in vier von fünf Grand-Slam-Endspielen.

Zuletzt 2019 in Wimbledon, als Djokovic zwei Matchbälle abwehrte und Federer in einem denkwürdigen Match in fünf Sätzen bezwang. Zum ersten Mal hatten sich die beiden 2006 beim Masters in Monte Carlo gegenübergestanden.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Schweizer bereits sieben Grand-Slam-Titel gewonnen. "Deine Karriere hat den Ton dafür angegeben, was es bedeutet, Spitzenleistungen zu erreichen und dabei Integrität und Gelassenheit zu bewahren. Es ist eine Ehre, Dich auf und neben dem Platz zu kennen und das für viele weitere Jahre", schrieb der 35 Jahre alte Belgrader emotional bei Instagram.

Beim Federer-Abschied im Rahmen des Laver Cups in London vom 23. bis 25. September (live im Free-TV bei Eurosport 1 und im Stream bei discovery+ ) stehen Federer und Djokovic ein letztes Mal Seite an Seite auf dem Court.

Novak Djokovic (l.) und Roger Federer nach dem Wimbledon-Finale 2019 Fotocredit: Getty Images

Djokovic und Federer gemeinsam beim Laver Cup

Gemeinsam mit Rafael Nadal und Andy Murray verteten die "Big 4" das Team Europe gegen das Team World. "Ich freue mich darauf, Deine Erfolge zu Feiern und Dich in London zu sehen, Roger", erklärte der 21-fache Grand-Slam-Gewinner bei Instagram.

Doch auch für die Zeit nach Federers eindrucksvoller Laufbahn mit 310 Wochen an der Nummer eins der Welt macht sich Djokovic keine Sorgen um den Schweizer.

Auch Nadal verabschiedete sich bei Federer

"Ich weiß, dass dieses Kapitel für Euch wunderbare Dinge bereithält, für Mirka, Deine Kinder und alle Lieben", schrieb Djokovic und ist sicher, dass Fans des 41 Jahre alten Baselers auch in Zukunft "noch eine Menge haben, worauf sie sich freuen können."

Abschließend schrieb Djokovic: "Unsere Familie wünscht Deiner Familie viel Freude, Gesundheit und Wohlstand in der Zukunft." Auch Rafael Nadal hatte sich am Donnerstag in einem emotionalen Post von Federer verabschiedet und den Tag als einen traurigen für "mich persönlich und für den Sport auf der ganzen Welt" bezeichnet.

