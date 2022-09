"Lieber Roger, mein Freund und Rivale", leitete der 36 Jahre alte Spanier seine gefühlvolle Widmung ein und dankte Federer: "Es war ein Vergnügen, aber auch eine Ehre und ein Privileg, all diese Jahre mit dir zu teilen und so viele tolle Momente auf und neben dem Platz zu erleben."

Nadal und Federer standen sich auf der ATP-Tour 40 Mal gegenüber, neun Mal davon in einem Grand-Slam-Finale - zuletzt bei den Australian Open 2017, als Federer den 18. seiner 20 Major-Titel feierte.

"Rafael wäre ohne Roger nicht so stark gewesen. Er musste sein Niveau immer wieder anheben. Zusammen mit Djokovic hat jeder das Spielniveau der anderen verbessert", adelte auch Onkel Toni Nadal den 41 Jahre alten Schweizer.

Letztes Duell 2019 in Wimbledon

Zum ersten Mal duellierten sich Federer und Nadal 2004 in Miami, zum letzten Mal vor drei Jahren in Wimbledon. Federer zog durch ein 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 ins Endspiel ein, unterlag dort aber Novak Djokovic in einem Fünfsatzkrimi.

Nun freut sich Nadal aber auf Begegnungen außerhalb des Platzes.

"Wir werden in der Zukunft noch viele weitere Momente miteinander teilen, es gibt noch viele Dinge, die wir gemeinsam tun können, das wissen wir", schrieb Nadal.

Nadal freut sich: "Ich sehe Dich in London"

"Für den Moment wünsche ich dir wirklich alles Glück mit deiner Frau Mirka, deinen Kindern und deiner Familie und genieße, was vor dir liegt", so Nadal.

Ein letztes Mal stehen die beiden Superstars aber noch gemeinsam auf dem Court: Beim Laver Cup in London (vom 23. bis 25. September live im Free-TV auf Eurosport 1 und live bei discovery+ ) schlägt Federer noch einmal auf der großen Tennisbühne auf - an der Seite seiner Dauerrivalen Nadal und Djokovic.

Ein Grande Finale, das nicht nur die Tennisfans herbeisehnen. "Ich sehe Dich in London", schrieb Nadal.

