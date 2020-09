Finalpleite in Kitzbühel: Hanfmann verpasst ersten ATP-Titel

In dem Interview nahm Stammbach Djokovic aber auch in Schutz. Denn an sich findet der Schweizer Tennis-Chef die Idee einer unabhängigen Spielervereinigung nicht verkehrt. "Sie sind sofort aus dem ATP Players Council zurückgetreten. Sie sind konsequent. Das heißt, sie wollen mutmaßlich wirklich etwas anderes aufbauen", sagte Stammbach.