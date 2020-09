US-Superstar Serena Williams will hingegen in Roland-Garros dabei sein. "Ich werde definitiv nach Paris fahren", hatte die 38-Jährige nach ihrem Halbfinal-Aus in New York gesagt. Ihren Start beim am Montag beginnenden Sandplatz-Vorbereitungsturnier in Rom sagte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin am Samstag aber wegen Problemen mit der Achillessehne ab.