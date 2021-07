In der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers könnte der deutsche Starter Jan-Lennard Struff keinen schwierigeren Gegner haben. Der 31-Jährige spielt gegen die Nummer eins der Männer-Weltrangliste, Novak Djokovic. In der ersten Runde setzte sich Struff am Samstag souverän mit 6:3, 6:4 gegen den Brasilianer Thiago Monteiro durch. Für den Warsteiner sind es die zweiten Olympischen Spiele. 2016 in Rio verlor er in der ersten Runde.

Im Eurosport-Interview sprach Struff über die schwierigen klimatischen Bedingungen in Tokio. "Wir haben jetzt mittags gespielt und abends. Mittags springt der Ball ein bisschen höher, abends ist es angenehm zu spielen eigentlich, es ist aber sehr luftfeucht. Generell in der Sonne ist es halt brutal zu spielen. Es ist sehr, sehr warm. 34 Grad hier, ich glaube gefühlt 38 Grad, das stand einmal in der App."

Struffs Gegner Djokovic jagt in Tokio den Golden Slam, also den Erfolg bei allen vier Grand-Slam-Turnieren sowie Olympia-Gold innerhalb eines Kalenderjahres. Bislang hat das nur Steffi Graf im Jahr 1988 geschafft. Djokovic betonte in Tokio auch, wie wichtig ihm dieser Meilenstein sei und wie sehr ihn Graf inspiriere. Djokovic setzte sich in der ersten Runde entspannt mit 6:2, 6:2 gegen den Bolivianer Hugo Dellien durch.

Bislang trafen Struff und Djokovic fünfmal aufeinander. In jedem dieser fünf Matches setzte sich der 34-jährige Serbe durch. Das erste Mal spielten die beiden im Januar 2017 in Dubai gegeneinander (7:6, 6:3 für Djokovic). Bei den French Open 2019 siegte der Serbe 6:3, 6:2, 6:2. Bei den Australian Open 2020 gewann Djokovic mit 7:6, 6:2, 2:6, 6:1. Im selben Jahr gewann er auch 6:3, 6:1 in Cincinnati. Das bislang letzte Match fand bei den US Open statt, wieder gewann Djokovic souverän. Struff unterlag 3:6, 3:6, 1:6.

Novak Djokovic - Jan-Lennard Struff 6:4, 1:0

10:38 Uhr: Djokovic spielt weiter wie im ersten Satz: Seine Aufschläge sind nicht auszurechnen. Entweder es ist direkt ein Ass oder er setzt Struff damit so unter Druck, dass der 31-Jährige den Ball nicht optimal retournieren kann. Das erste Aufschlagspiel gewinnt der Serbe auf diese Weise sehr souverän.

10:34 Uhr: Die ersten beiden Ballwechsel in Struffs Aufschlagspiel gehen an Nole. Dann springt ein Netzball ins Aus - und Djokovic hat drei Satzbälle. Eine Vorhand des Deutschen landet im Netz, der Serbe gewinnt den ersten Satz - 6:4.

10:30 Uhr: Wann kommt das erste Break? Djokovic will das offenbar nicht zulassen und zieht sein starkes Aufschlagspiel durch. Zwei sichere Aufschläge, dann aber ein Doppelfehler - die Reaktion darauf? Ein Ass nach innen und ein Ass nach außen - 5:4

10:27 Uhr: Das Aufschlagniveau bei beiden Spielern ist extrem hoch. Struff stellt schnell auf 40:0, dann unterläuft ihm aber ein Doppelfehler. Durch einen cleveren Return, der sehr flach gespielt wird, kommt Djokovic wieder ran. Trotzdem sichert sich der Warsteiner das Spiel - 4:4.

10:24 Uhr: Mit dem Aufschlagspiel von Djokovic kommt Struff aber noch nicht zurecht. Mal kommen sie nach außen, mal nach innen. Wenn der erste Aufschlag im Feld landet, hat Struff wenig Chancen. Mit einem schönen Stopp holt sich Nole das Spiel zu null - 4:3.

10:21 Uhr: Struff arbeitet bei eigenem Aufschlag mit einigen Rückhandslices, die Vorhand im Anschluss ist aber zu lang. Dann holt er sich aber einen Ballwechsel: Erst setzt er Djokovic von der Grundlinie unter Druck und zwingt den Serben mit einem Volley zu einem Schlag ins Netz. Danach kommen Struffs Aufschläge gut, nach dem Serve-and-Volley des Warsteiners ist ein Passierball von Nole zu lang - 3:3.

10:17 Uhr: Struff arbeitet sehr viel und reagiert vor allem auf die zweiten Aufschläge von Nole gut. Nach einer schönen Rally mit mehreren Volleys von Struff am Netz gewinnt Djokovic drei schnelle Bälle und beendet das Spiel mit einem Ass - 3:2.

10:14 Uhr: Zweites Aufschlagspiel, Struff hält an seiner Taktik fest, früh ans Netz zu gehen. Schnell stellt er auf 30:0. Wenn der erste Aufschlag sitzt, spielt er Serve-and-Volley. Auf diese Weise gewinnt er das Aufschlagspiel souverän - 2:2.

10:09 Uhr: In Djokovics zweitem Aufschlagspiel gewinnt Struff zwei Ballwechsel. Die Aufschläge des Serben kommen gut, bei manchen Grundlinienbällen fehlt manchmal die richtige Länge. So erobert sich Struff eine Breakchance, weil ein Return auf Djokovics zweiten Aufschlag zu lang ist, nutzt er diese Gelegenheit aber nicht. Der Serbe wuchtet das nächste Ass ins Feld, mit einem starken Vorhandcross hält Struff das Spiel zunächst wieder offen. Doch dann gewinnt die Nummer eins der Weltrangliste erst eine längere Rally und holt sich dann mit einem Ass das Spiel - 2:1.

10:04 Uhr: Aufschlag Struff und Djokovic stürmt schnell ans Netz und dominiert von hier den Ballwechsel. Der zweite und der dritte Aufschlag von Struff sind aber gut, bei 30:15 gelingt dem Warsteiner ein Ass. Beide Spieler trauen sich in dieser Phase nach guten Returns schnell ans Netz. Nach einem verpatzten Vorhandcross gewinnt Struff sein Aufschlagspiel - 1:1.

10:00 Uhr: Djokovic beginnt mit seinem Aufschlagspiel und startet sehr konzentriert. Asse hier, wuchtige Grundlinienschläge da. Das erste Spiel bringt er zu null durch - 1:0.

9:45 Uhr: Noch warten die Spieler darauf, dass der Court frei wird.

9:15 Uhr: Herzlich Willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de. In der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers will der deutsche Spieler Jan-Lennard Struff dem serbischen Goldfavoriten Novak Djokovic ein Bein stellen. Mein Name ist Christian Missy und ich begleite für euch die Partie. Viel Spaß.

