Alle drei strahlen auf dem Bild um die Wette, die Olympia-Kolleginnen aus dem Turnen sind sichtlich begeistert vom Star-Besuch.

Der Text zum Instagram-Post von Derwael deutet daraufhin, dass Djokovic die beiden um ein Bild bat.

Der Serbe scheint sich wohl im Olympischen Dorf umzuschauen und kontaktfreudig Athleten und Athletinnen aus anderen Sportarten kennenzulernen.

Djokovic nimmt bereits an seinen vierten Olympischen Spielen teil - die Goldmedaille konnte er bisher noch nicht gewinnen.

Djokovic auf den Spuren von Steffi Graf

2008 gewann er Bronze, 2012 und 2016 holte der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger keine Medaille.

In diesem Jahr allerdings greift er nach einem historischen Erfolg. Djokovic gewann schon die Australian Open, die French Open und in Wimbledon. Mit Olympia und den US Open will er den Golden Slam perfekt machen. Ein Kunststück, das in der Geschichte des Tennissports bislang nur Steffi Graf im Jahr 1988 gelang.

Djokovic sagte kürzlich: "Bei Olympia sind der Druck, die Erwartungen und Gefühle speziell. Im Vergleich zu anderen Turnieren ist alles anders. Ich habe das schon in der Vergangenheit erlebt. Daher versuche ich Olympia wie alle anderen Turniere zu behandeln. Dann kann ich mich auf mein Ziel fokussieren."

Vielleicht versucht es der 34-jährige nun mit einer Extra-Portion Gelassenheit.

Gestern trainierte Djokovic zudem mit Andy Murray, der die letzten beiden Olympischen Goldmedaillen gewann.

