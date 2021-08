Nachdem sich Nina Stojanovic seit der Mixed-Absage von Novak Djokovic am Samstag bedeckt hielt, meldete sie sich am Mittwoch auf Instagram zu Wort.

Sie postete drei Bilder mit sich und Djokovic, davon ein altes Foto und zwei aktuelle aus Tokio, und schrieb: "Nur ich kann die Gefühle kennen, mit denen ich umgehen musste, als ich erfahren hatte, dass ich nicht die Chance haben werde, das wichtigste Spiel meiner Karriere um die olympische Medaille zu bestreiten."

Die Enttäuschung ist aus Stojanovics Sicht mehr als verständlich. Denn während die mögliche Bronzemedaille im Mixed für Djokovic nur ein kleines Trostpflaster für den verpassten Olympiasieg im Einzel und den möglichen Golden Slam gewesen wäre, wäre es für die Weltranglisten-92. der größte internationale Erfolg gewesen.

Dessen war sich natürlich auch Djokovic bewusst, weshalb er bereits auf der Pressekonferenz, auf der er seinen verletzungsbedingten Verzicht erläutert hatte, in Richtung Stojanovic sagte: "Ich fühle mich schlecht für Nina, weil wir im Mixed nicht um eine Medaille gekämpft haben."

Stojanovic bedankt sich trotz enttäuschendem Ende bei Djokovic: "War eine Ehre"

Doch auch wenn die Olympischen Spiele für Stojanovic mit einer großen Enttäuschung endeten, so verlief das Turnier mit dem Halbfinal-Einzug bis dahin sehr erfolgreich. Deshalb hob sie in ihrem Post auch die positiven Erlebnisse in Tokio hervor: "Ich erkenne auch, wie sehr mich dieses besondere Ereignis mit der tiefstmöglichsten Emotion erfüllt und mir auch sehr viel Freude gebracht hat."

"Ich möchte sagen, dass ich zuvorderst sehr dankbar bin, zusammen mit den besten Athleten der Welt dort gewesen zu sein", schrieb sie weiter und dankte auch Djokovic, dass er mit ihr überhaupt im Mixed angetreten ist: "Es war eine Ehre und ein Privileg mit dem besten Spieler in der Geschichte unseres Sports für unser Land zu spielen."

Djokovics Verzicht brachte Barty/Peers Bronze im Mixed

Abschließend bedankte sie sich auch bei ihren Fans und Unterstützern für den Support und die ganzen Nachrichten.

Doch Djokovic sagte seine Teilnahme verletzungsbedingt ab. So gewannen Barty/Peers kampflos die Bronzemedaille.

