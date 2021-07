Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen Tennis-Dominator Novak Djokovic gestürzt und Silber bereits sicher. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg siegte am Freitag im Halbfinale mit 1:6, 6:3, 6:1 gegen den Grand-Slam-Rekordchampion aus Serbien.

Nach Zwischenstand 1:6, 2:3 mit Break hinten drehte Zverev plötzlich auf und gewann acht Spiele in Folge - der Grundstein zum Sieg.

Auf der ATP-Tour hatte der Weltranglistenfünfte zuvor sechs der acht Duelle gegen Djokovic verloren.

Der Serbe hatte zuletzt 22 Spiele in Folge gewonnen – unter anderem zwei Grand Slams (French Open und Wimbledon).

Zverev "beschützt" Grafs einmaligen Golden Slam

Im Endspiel am Sonntag (live auf Eurosport bei Joyn) kämpft der 24-Jährige gegen Karen Khachanov (ROC) um die erste Goldmedaille für den Deutschen Tennis Bund (DTB) im Herren-Einzel überhaupt. Vor 21 Jahren in Sydney hatte Tommy Haas Silber gewonnen.

Zverev hat gegen seinen Finalgegner Khachanov, aktuell die 25 der Welt, eine ausgeglichene Bilanz (2:2) - die letzten beiden Duelle verlor der Deutsche allerdings gegen den Russen.

Damit bleibt Steffi Graf auch der einzige Tennisprofi, der den sogenannten Golden Slam schaffte: den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere und der olympischen Goldmedaille in einem Kalenderjahr. Graf gelang dies 1988, Djokovic hatte in diesem Jahr bereits die Major-Titel in Melbourne, Paris und Wimbledon geholt.

