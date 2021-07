Damit bleibt ihm nicht nur sein erstes Olympia-Gold verwehrt, sondern auch die Chance auf den Golden Slam. In einem Kalenderjahr alle vier Grand-Slam-Turniere und olympisches Gold zu holen, schaffte bislang nur Steffi Graf 1988.

Djokovic hatte die ersten drei Grand-Slam-Turniere 2021 in Melbourne, Paris und London zuvor gewonnen.

Für Djokovic ist bereits die vierte Teilnahme an Olympischen Spielen. 2008 gewann er in Peking Bronze, 2012 wurde er Vierter. Vor fünf Jahren in Rio scheiterte er überraschend in Runde eins am Argentinier Juan Martín del Potro, der später Olympia-Silber gewann.

