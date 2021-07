Tennis

Olympia 2021: Alexander Zverev siegt souverän in zweiter Runde gegen Daniel Galan

Highlights aus dem Match von Alexander Zverev gegen Daniel Galan. In der zweiten Runde bei den Olympischen Spielen in Tokio siegt der Deutsche in zwei Sätzen 6:2, 6:2 gegen den Kolumbianer - die ebsten Szenen hier im Video!

00:02:20, vor 22 Minuten