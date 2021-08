Tennis

Olympiasieger Alexander Zverev zurück in Deutschland: Gold im Gepäck, Tennisschläger vergessen

Olympiasieger Alexander Zverev ist zurück in Deutschland und Eurosport traf den Tennisstar zum exklusiven Interview am Flughafen in München. Während er seine Goldmedaille aus Tokio stolz um den Hals trug, ließ Zverev in der Aufregung seine Tennisschläger am Gepäckband zurück. Mit Mario Harter spricht er über die großen Emotionen in seiner Familie und blickt Richtung US Open voraus.

00:03:00, vor 2 Stunden