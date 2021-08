Tennis

Olympia 2021: Alexander Zverev zeigt gegen Karen Khachanov starken Volley-Stopp am Netz

Alexander Zverev kommt gut in das Match um die Goldmedaille. Auch am Netz packt der Deutsche einige tolle Schläge aus, wie etwa diesen Volley-Stopp, der den Russen Karen Khachanov in Bedrängnis bringt.

00:00:41, vor 33 Minuten