Tennis

Olympia 2021: Mischa Zverev mit letzten Tipps für Bruder Alexander vor Finale um Gold

Mischa Zverev analysiert das Spiel von Saschas Finalgegener Karen Khachanov. Vor allem die Vorhand des Russen sei brandgefährlich, so der Eurosport-Experte. Daneben zeigt Mischa aber auch auf, was sein jüngerer Bruder tun muss, um das Endspiel zu gewinnen und als erste männlicher Einzel-Olympiasieger in die deutsche Tennisgeschichte einzugehen.

00:04:01, vor 10 Stunden