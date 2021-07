Beim Klassiker in Paris war die viermalige Grand-Slam-Siegerin freiwillig ausgestiegen. Sie nannte mentale Probleme als Grund und berichtete von jahrelangen Depressionen.

"Das Ausmaß von allem hier war besonders hart für mich, auch wegen meiner Pause. Ich bin froh, dass ich wenigstens nicht in der ersten Runde ausgeschieden bin", ergänzte Osaka nun nach der Niederlage gegen Vondrousova und verließ die Interview-Zone mit Tränen in den Augen.

Ein japanischer Journalist hatte zuvor noch gefragt, wie es ihr gehe. Die 23-Jährige hatte darauf keine Antwort parat und verließ mit ihrem Manager sichtlich emotional die Mixed Zone.

Olympia - Tennis Schweres Los für Siegemund und Krawietz im Mixed VOR 5 STUNDEN

Nach ihrem Zweitrundenerfolg in Tokio hatte Osaka noch versucht, die Erwartungshaltung ihrer Landsleute herunterzuschrauben.

Vondrousova entzaubert Osaka in Tokio: Die Achtelfinal-Highlights

"Es würde mir eine Menge bedeuten, Gold zu gewinnen. Aber es ist ein langer Weg. Hier sind die besten Spieler der Welt am Start und ich habe eine Zeit lang nicht gespielt", erkälrte die Japanerin vor nicht einmal 24 Stunden. Daher schaue sie "von Match zu Match". "Ich bin einfach nur glücklich hier zu sein", stellte Osaka klar.

Auch ihre Gegnerin Vondrousova versuchte sich in die 23-Jährige hineinzuversetzen: "Es ist für sie besonders schwer, weil sie in Japan spielt und es Olympia ist. Es muss so viel Druck sein. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen." Der Traum von Gold für Osaka bei den Heim-Spielen fand nun ein jehes Ende.

Das könnte Dich auch interessieren: Murray on fire: Krawietz/Pütz in Tokio gescheitert

Tiefschlag für Japans Gold-Träume: Osaka scheitert im Achtelfinale

Olympia - Tennis Sogar Barty hat's erwischt: Diese Favoritinnen sind schon draußen VOR 15 STUNDEN