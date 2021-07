Tennis

Olympia - Tennis: Alexander Zverev gewinnt als Erster einen Satz gegen Novak Djokovic und gleicht aus

Alexander Zverev kann einen Rückstand im zweiten Satz aufholen und macht vier Spiele in Folge. Der Deutsche gleicht in Sätzen aus und Novak Djokovic muss den ersten Satzverlust im Turnier hinnehmen. Mit einem Ass und einem Vorhandwinner vollendet Zverev den zweiten Satz. Damit geht das Halbfinale des olympischen Tennis-Turniers in den entscheidenden dritten Durchgang.

00:00:48, vor einer Stunde