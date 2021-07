Tennis

Olympia - Tennis: Stefanos Tsitsipas und Philipp Kohlschreiber geben es sich richtig und packen weltklasse Schläge aus

Philipp Kohlschreiber hat in der ersten Runde des olympischen Tennis-Turniers eine denkbar schwere Aufgabe vor sich. Der 37-Jährige trifft auf den 15 Jahre jüngeren Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Tsitsipas ist die Nummer drei des Turniers und zählt zu den Medaillenkandidaten. Der Deutsche zwingt Tsitsipas in den dritten Satz, dort geben es sich die beiden so richtig.

00:01:15, vor 2 Stunden