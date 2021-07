Tennis

Olympia 2021: Michael Kohlmann hat Alexander Zverev noch nie so emotional erlebt

Alexander Zverev ist nach einem Krimi im Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen Novak Djokovic ins Endspiel um Gold eingezogen. Nach der Partie brach Zverev in Tränen aus und zeigte all seine Emotionalität. Michael Kohlmann, Chef des deutschen Herren-Tennis, hat diese Seite von der deutschen Nummer-Eins noch nie gesehen.

00:04:28, vor einer Stunde