20 Grand-Slam-Titel sammelte Federer bislang in seiner Karriere. Bei den French Open wird der 21. zunächst nicht hinzukommen, denn der Schweizer hat die Teilnahme am Sandplatz-Highlight bereits verletzt abgesagt. Der große Favorit in Roland-Garros ist Nadal. Zwölfmal gewann der Spanier bereits beim Major in Paris, mit seinem 13. Erfolg könnte er mit Federer in Sachen Grand-Slam-Titel gleichziehen.

"Natürlich würde ich es super finden, mit den meisten Grand-Slam-Titeln aufzuhören, aber es ist nichts, von dem ich besessen bin. Ehrlich gesagt, bin ich super glücklich mit meiner Tennis-Karriere. Und wenn Roger oder Novak vor mir ist, dann geht das Leben auch weiter. Ich werde deswegen in zehn Jahren nicht mehr oder weniger glücklich sein."

Roger Federer und Rafael Nadal - French Open 2019Getty Images

Djokovic (17 Grand-Slam-Titel) ist der Dritte im Bunde, der realistische Chancen hat, Federer in naher Zukunft zu überflügeln. Ein Dreikampf, wie es ihn im Tennis zuvor auf solch hohem Niveau noch nicht gab. Der Konkurrenzkampf vergifte das Klima unter den Dreien aber nicht. Nadal bestätigte, dass er mit beiden in stetigem Kontakt stehe, sogar eine Freundschaft zu beiden pflege:

" Wir haben über so eine lange Zeit die gleiche Sache gemacht und wir lieben das, was wir machen. Wir versuchen einfach, uns um Dinge zu kümmern, die dabei helfen können, Tennis rund um die Welt zu promoten. "

Nadal kann sich Trainer-Job vorstellen

Nach seiner aktiven Karriere kann sich Nadal vorstellen, dem Tennis-Sport treu zu bleiben: "Ich muss eine Tennis-Akademie führen, aber warum nicht, ich plane, auch meine Zukunft in diesem schönen Sport zu verbringen. Also warum nicht, ich werde auf jeden Fall auch dann in der Welt des Tennis unterwegs sein - es ist ein wichtiger Teil meines Lebens."

Und noch hat der 33-Jährige genügend Ziele. Ein ganz großes findet im Sommer 2020 in Tokio statt:

" Natürlich sind die Olympischen Spiele das wichtigste Event in der Welt jedes Sports. Ich hoffe und ich freue mich darauf, bereit zu sein, um an diesem Event teilzunehmen. "

Das könnte Dich auch interessieren: Djokovic von Federer-Verletzung betroffen: "Dieser Sport braucht ihn"