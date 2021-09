Am 24. April 2005, also einen Tag vor seinem Einzug in die Top Ten, gewann der damals 18-Jährige bereits sein fünftes ATP-Turnier. In Barcelona bezwang er Juan Carlos Ferrero 6:1, 7:6, 6:3. Dies brachte ihn auf Platz sieben im Ranking.

Seither hielt sich Nadal über 836 Wochen konstant in den Top Ten. Keinem anderen Spieler in der Open Era gelang dies. Die schlechteste Platzierung des Spaniers in den letzten mehr als 16 Jahren war Position zehn. Diese hatte Nadal von Juni bis Juli 2015 inne.

Bis heute sollte der 20-malige Grand-Slam-Sieger insgesamt 88 ATP-Titel einfahren. 209 Wochen verbrachte Nadal zudem an der Spitze der Weltrangliste.

Auch seine beiden Erzrivalen Novak Djokovic und Roger Federer können bei diesem Top-Ten-Rekord nicht mithalten.

Der Serbe etwa fiel zwischen 2017 und 2018 sogar zeitweise aus den Top 20. Federer durchlebte unter anderem im Jahr 2016 und 2017 ein Tief und rangierte damals kurzfristig nur auf Rang 17.

Die Top Ten am 25. April 2005:

1. Roger Federer

2. Lleyton Hewitt

3. Andy Roddick

4. Marat Safin

5. Gastón Gaudio

6. Tim Henman

7. Rafael Nadal

8. Andre Agassi

9. Carlos Moyà

10. David Nalbandian

