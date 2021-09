Nadal hatte Anfang August auf der ATP-Tour sein bislang letztes Match gegen den Südafrikaner Lloyd Harris bestritten und dieses verloren, im Anschluss zog der Sandplatzkönig wegen dauerhafter Probleme am linken Fuß seine Teilnahme an den US Open zurück. Zuvor hatte Nadal wegen der chronischen Blessur seinen Start in Wimbledon sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt.

Am Samstag hatte sich Nadal bei Instagram zu Wort gemeldet und von einer Behandlung in Barcelona berichtet.

Er veröffentlichte ein Foto, das ihn mit Krücken und bandagiertem Fuß zeigt. Gemeinsam mit Roger Federer (Schweiz) und Novak Djokovic (Serbien) teilt sich der 35-Jährige die Grand-Slam-Bestmarke von 20 Titeln.

Sein Comeback peilt Nadal erst für das kommende Jahr an.

