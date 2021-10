In den vielen Jahren seiner Entwicklung habe Nadal als Jugendlicher zu vielen unterschiedlichen Tennisspielern aufgesehen und seinen eigenen Spielstil entwickelt.

Dennoch habe er sich an keinem speziellen Spielertyp orientiert. "Ich habe als Kind gerne trainiert, von morgens bis abends, aber ich habe nie jemanden nachgeahmt. Ich habe mir viele Spiele angesehen und einige davon in mein Spiel integriert, aber ich habe niemanden kopiert", so der Weltranglistensechste.

Von den vielen Idolen damals hebt Nadal besonders zwei hervor. "Ich bin mit der Bewunderung für Sampras und Agassi aufgewachsen. Ich liebte es, ihre Duelle zu beobachten. Ich habe von Petes aggressivem Stil und Andres Kampfstil gelernt", erklärte der Spanier. "Mein jetziger Trainer, Carlos Moyà, hat mich ebenfalls beeinflusst", so der 35-Jährige weiter.

ATP Indian Wells Überraschungs-Champions: Norrie und Badosa gewinnen in Indian Wells VOR 9 STUNDEN

Momentan ist der Spanier nicht aktiv im Turniergeschehen unterwegs, sondern laboriert an einer Verletzung. An ein mögliches Karriereende denkt Nadal aber noch nicht. "Ich versuche, nicht zu viel über mein Alter nachzudenken. An dem Tag, an dem ich mich geistig und körperlich nicht mehr frisch fühle, werde ich aufhören."

Das könnte Dich auch interessieren: Nächster "Schuh-Fall" - auch Norrie vor Finale vergeblich auf der Suche

Highlights: So holte Norrie den größten Titel der Karriere

Tennis Ranglistenchaos im Tennis: Federer-Absturz auf Raten 14/10/2021 AM 15:44