Der 26-Jährige ist der erste Brite, der das Masters in Indian Wells gewinnen konnte. Und das, obwohl Norrie nicht mit seinem eigentlichen Schuhwerk spielen konnte, das kurz vor dem Finale verloren ging.

"Jeden Tag habe ich meine Schuhe oben auf dem Spind gelassen. Ich glaube, jemand, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht jemand von der Reinigung oder so, kam letzte Nacht vorbei und warf die drei Paar Schuhe, die ich hatte, weg", sagte er auf einer Pressekonferenz.

In Anlehnung an die erst kürzlich verschwundenen Schuhe von seinem Landsmann Andy Murray sagte Norrie nur: "Ich habe den ganzen Tag gesucht. Ich weiß nicht, was die Leute gegen die Briten haben, weil sie die Schuhe stehlen, aber ich habe es nicht geschafft, sie zurückzubekommen."

Murray bekam seine Schuhe zurück und nicht nur die Schuhe, sondern auch sein an den Schuhen befestigten Ehering. Bei Norrie jedoch gab es kein Happy End, den Verlust der Schuhe nahm der Brite aber mit Humor: "Zum Glück war bei mir kein Ehering dran."

Turniersieg mit neuen Schuhen

Während des Finales musste Norrie an die verlorenen Schuhe denken und daran, wie er mit seinen neuen Schuhen bestmöglich spielen würde. "Ich habe sie ein wenig eingelaufen und bin am Ende gut durchgekommen."

Sein erstaunlicher Sieg bei einem der wichtigsten Turniere des Tennissports ist die zwischenzeitlich Krönung eines bemerkenswerten Jahres für Norrie, die britische Nummer rangiert nun auf Platz 16 der Weltrangliste.

Sein großes Ziel dieses Jahr ist das Erreichen der ATP Finals, bei denen die besten acht Spieler des Jahres gegeneinander antreten. Durch seinen Sieg bei Indian Wells verbesserte er sich auf Platz zehn dieses Rankings und hält Anschluss an den Polen Hubert Hurkacz.

"Als Nächstes spiele ich in Wien, Paris und Stockholm. Es wäre schön, es zu schaffen, aber ich werde weitermachen, mich weiter um das kümmern, was ich kann und das erledigen, was ich kann", so Norrie.

