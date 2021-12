Die Füße tänzeln geschmeidig über den türkisen Hartplatz, der muskelübersäte linke Arm schwingt in unnachahmlicher Weise über den Kopf, jeder krachende Schlag wird begleitet vom charakteristischen Stöhnen - auf solche Szenen von Rafael Nadal haben Tennisfans sehnlichst gewartet.

Nun ist der spanische Superstar nach langer Verletzungspause zurück und gibt den Startschuss für den finalen Akt des historischen Dreikampfs um den Grand-Slam-Rekord.

Am Freitag feiert der 35-Jährige beim Einladungsturnier in Abu Dhabi sein Comeback, das Match gegen Andy Murray oder Dan Evans wird Nadals erster Auftritt seit Anfang August sein. Die hartnäckige Fußverletzung, die ihn schon bei der schmerzvollen Halbfinalniederlage gegen Novak Djokovic bei den French Open behinderte und einen Start in Wimbledon, bei den Olympischen Spielen und den US Open unmöglich machte, ist auskuriert.

Ein 33-sekündiges Trainingsvideo der Turnierveranstalter in Abu Dhabi lieferte im Netz bereits eine Kostprobe eines augenscheinlich perfekt austrainierten Nadals und verdeutlichte: Der Matador ist bereit für den ultimativen Showdown um die Tennis-Krone. Nadal, Djokovic (34) und Roger Federer (40) stehen bei jeweils 20 Grand-Slam-Titeln, die Debatte um den größten Spieler der Geschichte elektrisiert die Branche schon jahrelang.

Grand-Slam-Rekordchampion: Nadal sieht Djokovic in der Favoritenrolle

Die beste Ausgangslage in dieser Rekordjagd der Superlative schreibt Nadal aber seinem serbischen Rivalen zu. Man könne "nicht wissen, was in den kommenden neun Monaten passieren wird, aber Novak ist jetzt der Favorit", sagte der Mallorquiner jüngst. Während ein Comeback des derzeit verletzten Schweizers Federer noch in den Sternen steht, sind die Ziele seiner beiden Widersacher aber klar definiert.

Sollte Djokovic seine Impfskepsis überwinden, geht der neunmalige Titelträger bei den Australian Open (ab 17. Januar) als Favorit an den Start. Sandplatzkönig Nadal peilt hingegen in seinem Wohnzimmer in Roland Garros den irrsinnig anmutenden 14. Triumph an.

Nadal betonte:

Man darf sich nichts vormachen. Federer ist da, wo er ist, und ich bin, wo ich bin. Djokovic aber spielt gut und ist in einer guten Phase. Das ist die Realität und die kannst du nicht ignorieren.

Doch trotz allen Understatements ist der spanische Matador heiß auf den Kampf.

