Nun hätte der Mallorquiner gegen Lloyd Harris antreten sollen. Bei seinem Comeback nach zweimonatiger Turnierpause hatte Nadal zuletzt in Washington D.C. im Achtelfinale gegen den Südafrikaner verloren.

Schon damals klagte er über Fußprobleme.

Der 20-malige Majorsieger hatte nach der Halbfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic (Serbien) bei den French Open in Paris eine Pause eingelegt und das Rasen-Highlight in Wimbledon sowie die Olympischen Spiele in Tokio ausgelassen.

(SID)

