"Ich habe ihm gesagt, dass er mit links und nicht mit zwei Händen spielen soll. Er spielte beidhändig, und wenn der Ball in die Mitte kam, stellte er sich in Position und lehnte sich nach rechts, so dass er mit links schlug. Ich dachte, er sei Linkshänder", ergänzte Toni Nadal.

Weiter berichtete der ehemalige Trainer des Rekord-Grand-Slam-Siegers: "Damals schlug er mit der linken Hand auf. Wir fingen an, es mit rechts und links zu versuchen, aber war er mit keiner von beiden gut. Wir waren uns nicht sicher, was man mit fünf oder sechs Jahren tun sollte, wenn man anfängt, am Aufschlag zu arbeiten."

Ad

Daher habe er die Entscheidung getroffen, Nadal mit links spielen zu lassen.

Tennis Onkel Toni verrät: Nadal spielte schon oft mit betäubtem Fuß VOR 4 STUNDEN

"Ich habe zu Rafa gesagt: 'Wie viele Leute gibt es, die mit zwei Händen spielen und zu den Top 10 gehören? Keine, also muss man sich umstellen und mit einer Hand schlagen.' Ich habe die linke Hand gewählt", so Toni Nadal, der 2017 aus dem Trainerteam seines Neffen ausstieg und mittlerweile Félix Auger-Aliassime trainiert.

Allerdings ist sich der 61-Jährige sicher, dass Nadal als Rechtshänder ein noch "viel besserer" Spieler geworden wäre. Schließlich sei er auch im wahren Leben Rechtshänder. "Das Einzige, was Rafa mit seiner linken Hand macht, ist Tennis spielen", meinte Toni Nadal. Die Erfolge können sich dennoch sehen lassen: Unter anderem gewann Nadal 22 Grand-Slam- sowie 92 ATP-Titel und war 209 Wochen die Nummer eins der Welt.

Das könnte Dich auch interessieren: Rückschlag für French-Open-Siegerin: Swiatek sagt Teilnahme in Berlin ab

Das Gelbe vom Ball – Der Tennis-Podcast von Eurosport:

Zverev baff wegen Nadals gespritztem Fuß: "Das ist unfassbar!"

Wimbledon Djokovic setzt bis Wimbledon aus - und macht Strand-Urlaub VOR 10 STUNDEN