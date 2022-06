Auch ohne Swiatek kann sich das Teilnehmerfeld des WTA-500-Turniers sehen lassen. Neben Naomi Osaka treten auch Andrea Petkovic, Paula Badosa, Maria Sakkari und Ons Jabeur an. Das Preisgeld beträgt 757.000 US-Dollar.

Swiatek hatte bereits unmittelbar nach ihrem Triumph in Paris am Samstag angedeutet, eine Pause einlegen zu wollen.

Trotzdem bedeutet der Ausfall für sie einen Rückschlag in der Vorbereitung auf Wimbledon. Die 21-Jährige kam in London bislang noch nicht über das Achtelfinale hinaus. Ein erster Rasen-Test in Berlin hätte der Dominatorin der Tennis-Szene wohl wichtige Erkenntnisse vermittelt.

