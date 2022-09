"Wie viele von euch wissen, haben mir die vergangenen drei Jahre einige Herausforderungen mit Verletzungen und Operationen beschert. Ich habe hart daran gearbeitet, zu komplett konkurrenzfähiger Verfassung zurückzukommen. Aber ich kenne auch meine körperlichen Kapazitäten und Grenzen", schrieb der 41-Jährige auf Twitter.

Der Laver Cup vom 23. bis 25. September in London wird somit der letzte Profi-Auftritt des Wimbledon-Rekordsiegers.

"Ich habe mehr als 1500 Matches in mehr als 24 Jahren gespielt", so Federer. Er habe nun erkannt, dass "die Zeit gekommen ist, meine aktive Karriere zu beenden".

1998 wurde der Baseler offiziell Profi, 2003 holte er in Wimbledon seinen ersten von 20 Grand-Slam-Titeln.

Federer: "Einer der glücklichsten Menschen auf der Welt"

Er werde "in der Zukunft natürlich weiterhin Tennis spielen, aber nicht bei Grand Slams oder auf der Tour", so Federer. "Das ist eine bittersüße Entscheidung, weil ich alles vermissen werde, was mir die Tour gegeben hat. Gleichzeitig gibt es aber so viel zu feiern. Ich sehe mich als einen der glücklichsten Menschen auf der Welt. Mir wurde das spezielle Talent gegeben, Tennis zu spielen - und das auf einem Niveau und für viel länger, als ich es mir hätte vorstellen können."

Insgesamt sammelte der Schweizer auf der Tour 103 Titel. 310 Wochen führte er die Weltrangliste an, zwischenzeitlich stand er die Rekordzahl von 237 Wochen am Stück auf Rang eins.

Sein bislang letztes Match auf der Tour verlor Federer am 28. Juni 2021 im Viertelfinale von Wimbledon in drei Sätzen gegen den Polen Hubert Hurkacz, anschließend unterzog er sich einer dritten Knie-Operation.

Federer gibt bewegende Liebeserklärung ab

Die Arbeit am Comeback gestaltete sich allerdings schwierig. Ursprünglich wollte der Ausnahmespieler nach dem Laver Cup sein Heimturnier in Basel spielen. Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Zum Ende seiner Erklärung gab Federer noch eine Liebeserklärung an den Sport ab, der ihn zu einem der beliebtesten Stars des Planeten machte: "Ich liebe dich und werde dich nie verlassen!"

