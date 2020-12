Henri Leconte, einst French-Open-Finalist und heute TV-Experte bei Eurosport, hört sich im Gespräch mit "tennisactu.net" fast flehentlich an. "Wir wollen doch alle daran glauben, ich will daran glauben", so der Franzose im Hinblick auf die heiß diskutierte Frage, ob Roger Federer noch einmal in alter Stärke auf die ATP Tour zurückkehren kann.