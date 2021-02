Der Grand-Slam-Rekordchampion erzählte: "Ich spiele fürs Leben gerne Tennis. Ich habe in den letzten Monaten viel gegeben in der Reha, im Konditionsbereich. Ich musste unten durch, habe es aber immer mit Freude gemacht."

Er werde nach Doha ein weiteres Turnier spielen, dann einen Trainingsblock einlegen und auch wieder versuchen, auf Sand aufzuschlagen. Dabei richtet er alles auf Wimbledon, die Olympischen Spiele in Tokio und die US Open in New York aus.