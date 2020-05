Wann das Profi-Tennis wieder auf die Center Courts dieser Welt zurückkehrt, ist noch unsicher. Ex-US-Open-Finalist Todd Martin glaubt fest daran, dass Roger Federer am schnellsten wieder zu seiner Form findet: "Ich könnte mir vorstellen, dass er in der Lage ist, aufzuwachen und den Ball sofort besser zu schlagen als alle anderen", erklärte Martin gegenüber "tennis365.com".

Die Begründung für seine Ansicht schob er gleich hinterher: "Weil er ein Naturtalent ist." Derzeit steht eine Rückkehr der Profi-Tour noch in den Sternen. Es wird spekuliert, dass sie Sansplatzsaison im Herbst stattfinden könnte. Eine weitere Überlegung ist es, mit den im September startenden US Open von New York nach Indian Wells umzuziehen.

"Ich denke, dass es Federer gefallen würde, die US Open direkt nach der Quarantäne zu spielen. Weil sein Spiel so einfach ist, so instinktiv und natürlich", erklärte Martin.

Federer: Karriereende durch Olympia verschoben?

Zudem glaubt der 49-Jährige, dass Federer sein Karriereende erst einmal weiter nach hinten verschiebt. "Die Olympia-Verschiebung könnte ihn bewogen haben, ein weiteres Jahr zu spielen. Zumal es keine Art und Weise ist, seine Karriere so zu beenden", spekulierte Martin und führte aus: "Ich kann mir vorstellen, dass es Roger sehr wichtig ist, seine Karriere mit einem selbst gewählten Höhepunkt zu beenden."

Mitte Februar und somit vor der Coronakrise hatte der Schweizer bekannt gegeben, dass er sich einer Knie-Operation unterziehen muss und hatte für die French Open abgesagt. Die Zwangspause gibt dem Maestro nun die Chance, ohne Punktverlust gegenüber seinen Kontrahenten um Rafael Nadal und Novak Djokovic auf Platz vier der Weltrangliste zu bleiben.

Ob in diesem Jahr aber überhaupt noch einmal Tennis gespielt wird, ist unklar. Zuletzt hatte sich Nadal geäußert und erklärt, dass er nicht mehr an ein Turnier in 2020 glaube.

