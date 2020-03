In seinen Insta-Stories meinte der 38-Jährige weiter:

" Zwei Meter Abstand, keine Hände schütteln. Auch ich bleibe jetzt die ganze Zeit zu Hause. Wir wollen nicht am Ende in Quarantäne kommen, so dass wir gar nicht mehr raus können. Deshalb hoffe ich, dass das wirklich alle ernst nehmen. "

Der Schweizer Politiker Alain Berset hatte eine Aktion auf Social Media angestoßen, in welcher sich Schweizer Prominente und Sportler zum Corona-Virus äußern sollten.

Neben Federer beteiligten sich unter anderem auch Musiker DJ Bobo, Eishockey-Profi Roman Josi und Skiläuferin Wendy Holdener daran.

Das könnte Dich auch interessieren: An dieser Schwäche will Thiem in der Corona-Krise arbeiten