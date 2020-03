Genau dieser Belag liegt dem Australian-Open-Finalisten eigentlich wenig. In Wimbledon schied Thiem in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der ersten Runde aus. Die neu gewonnene Zeit will der 26-Jährige deshalb intensiv nutzen, um sich auf die Rasen-Saison vorzubereiten.

Ab 8. Juni soll nach aktuellem Stand der Mercedes Cup in Stuttgart als erstes ATP-Turnier nach der Corona-Krise stattfinden.

Thiem zweifelt an Plan der ATP

Auf seinen Lieblingsbelag Sand muss Thiem dagegen wohl weitestgehend in diesem Jahr verzichten. Aktuell befindet sich der Österreicher ohnehin in Selbst-Isolation. Thiem sagte:

" Ich bin wie alle anderen in unserem Land ausschließlich daheim und versuche mich da ein bisschen fit zu halten. Wann und wie es wieder losgeht, steht noch in den Sternen. "

Der Weltranglistendritte ist daher auch nicht überzeugt, ob sich der Plan der ATP, Anfang Juni wieder mit dem normalen Wettkampfgeschehen loszulegen, realisieren lässt.

"Klarerweise gibt es jetzt viel wichtigere Dinge in unserem Leben, und wir alle müssen unseren Beitrag leisten", erklärte Thiem. Für die Spieler seien es aber "sehr einschneidende und dramatische Maßnahmen". Man müsse erst lernen damit umzugehen, so der Österreicher:

" Es ist für keinen lustig, vor allem wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. "

Das Wichtigste sei zur Zeit aber ohnehin, dass alle gesund bleiben, schloss der dreimalige Grand-Slam-Finalist seine Nachricht.

