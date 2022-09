Offenbar sei Nadal eine der ersten Personen gewesen, denen Federer die Entscheidung über sein anstehendes Karriereende mitgeteilt hatte. "Ich habe Nadal nach den US Open angerufen, um ihm meinen Rücktritt mitzuteilen. Ich wollte es ihm sagen, bevor er Pläne ohne den Laver Cup macht", verriet der Schweizer im Interview mit der "New York Times".

Aufgrund Federers Kniebeschwerden und der bevorstehenden Geburt von Nadals Kind schien ein gemeinsamer Auftritt in London zunächst ungewiss und nur eine Wunschvorstellung zu sein. Doch der Mallorquiner zeigte sich von der Idee begeistert und sicherte seinem Freund seine Anwesenheit zu. "Ich werde alles tun, was ich kann, um bei dir zu sein", zitierte Federer die Worte seines spanischen Kumpels.

Dies sei für Federer eine "unglaubliche Sache" gewesen. "Das hat wieder einmal gezeigt, wie viel wir einander bedeuten und wie sehr wir uns gegenseitig respektieren", schwärmte der achtmalige Wimbledon-Sieger.

"Es war eine schöne und unglaubliche Geschichte für uns, für den Sport und für das Tennis. Wir haben gezeigt, dass wir in einer harten Rivalität koexistieren können", so Federer. "Man kann auf der anderen Seite stehen und eine fantastische, freundschaftliche Rivalität leben. Es endete besser, als ich es mir je hätte vorstellen können. Es war eine unglaubliche Leistung von Rafa, und ich werde nie vergessen, was er in London für mich getan hat."

Ekstase in London: Federer und Nadal betreten den Court

Emotionaler Moment: Händchenhalten mit Nadal

Eines der bewegendsten Bilder jenes Abends war der Moment, als Federer und Nadal völlig aufgelöst auf einer Bank saßen und während des Auftritts von Pop-Sängerin Ellie Goulding für kurze Zeit Händchen hielten.

Gänsehaut pur: Federer und Nadal völlig aufgelöst

"In diesem Moment habe ich viel geweint. Alles, was mir durch den Kopf ging, war, wie glücklich ich in diesem Moment war", gewährte Federer einen Einblick.

"Es war eine schöne Sache, als wir dort saßen und die Musik spielte und der Fokus mehr auf Ellie Goulding lag. In diesem Moment vergisst man fast, dass man fotografiert wird", umschrieb der 41-Jährige diesen magischen Moment. "Ich habe Rafa berührt und auf diese Weise insgeheim 'Danke' gesagt."

