"Die erzielten Preise sind unglaublich", sagte Federer: "Wir haben angefangen, die Gegenstände zu sammeln, die mit auf den Platz kamen, weil wir dachten, dass wir vielleicht eines Tages etwas Nützliches damit machen könnten. Mirka (Federers Ehefrau; d.Red.) und ich fühlen uns geehrt, dass die Entscheidung, die wir getroffen haben, einen tiefgreifenden Unterschied für so viele Kinder machen wird."

Die Versteigerung der Shorts, Polohemden, Schläger und Schuhe des 20-maligen Grand-Slam-Champions fand in zwei Teilen statt: einem Live-Verkauf am 23. Juni in London und einem Online-Verkauf vom 23. Juni bis zum 14. Juli.

Die Abnehmer verteilten sich auf 44 Länder und sechs Kontinente.

Am meisten brachten drei Rackets ein, die Federer beim Wimbledon-Turnier 2019 benutzt hatte. Sie fanden im Paket für rund 190.000 Euro einen neuen Besitzer.

(SID)

