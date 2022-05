Tennis

WTA Rom - Angelique Kerber im Auftaktmatch chancenlos gegen Cori Gauff: Die entscheidenden Punkte

Angelique Kerber musste beim WTA-Turnier in Rom bereits nach der ersten Runde ihre Sachen packen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin konnte in ihrem Auftaktmatch nicht mit Cori Gauff mithalten und verlor deutlich mit 1:6 und 4:6. Damit konnte Kerber in diesem Jahr weiterhin bisher nur zwei Partien gewinnen. Die besten Szenen des Auftaktmatches im Video.

00:01:00, vor 44 Minuten