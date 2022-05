"Ich bin definitiv enttäuscht, wie das Match heute lief. Aber ich denke, ich wollte es einfach versuchen", sagte Raducanu. "Ich wusste nie, wie schlecht es wirklich ist, bis ich draußen auf dem Court war", so die Nummer zwölf der WTA-Weltrangliste.

Bereits in der vergangenen Woche bei den Madrid Open hatte die Britin gegen Anhelina Kalinina 2:6, 6:2, 4:6 verloren und im Anschluss über Rückenbeschwerden geklagt. "Nach Madrid dachte ich, dass es weggehen würde, wenn ich ein, zwei Tage pausieren würde, denn viele der anderen Problemchen sind nach zwei freien Tagen verschwunden", erklärte Raducanu.

Doch nach dem dritten verlorenen Aufschlagspiel gegen die 21 Jahre alte Kanadierin musste Raducanu aufgeben. Andrescuu trifft in der zweiten Runde derweil auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo, die ebenfalls von der Aufgabe ihrer Landsfrau Nuria Parrizas Diaz profitierte.

Nach ihrem Debüt-Erfolg als Qualifikantin in New York blieb Raducanu hinter den Erwartungen zurück. Seit ihrem Titelgewinn bei den US Open im September des vergangenen Jahres scheiterte sie immer spätestens im Viertelfinale. Auch in der vergangenen Woche in Madrid war im Achtelfinale für die 19-Jährige Endstation.

