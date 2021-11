Im Fall der vermissten Tennisspielerin Peng Shuai meldet sich nun auch Serena Williams zu Wort. Der US-amerikanische Star zeigt sich bei "Twitter" sehr besorgt über das Verschwinden ihrer Kollegin und fordert eine Aufarbeitung der Situation:

"Ich bin am Boden zerstört und schockiert von den Nachrichten über meine Kollegin Peng Shuai. Ich hoffe, sie ist sicher und wird so schnell wie möglich gefunden", so die 23-malige Grand-Slam-Siegerin: "Dies muss untersucht werden, und wir dürfen nicht schweigen."

Ad

Seit zwei Wochen ist die 35-jährige Chinesin nicht mehr gesehen worden. Vorher hatte Shuai Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem früheren chinesischen Vize-Regierungschef Zhang Gaoli erhoben.

Tennis Wegen Peng Shuai: WTA-Boss will China Tennisturniere entziehen VOR EINER STUNDE

Wlliams reiht sich in den weltweiten Aufruf zur Aufklärung des Falls ein und wünscht der Familie von Peng Shuai viel Kraft:

"Ich sende ihr und ihrer Familie in dieser unglaublich schwierigen Zeit Liebe"

Auch der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev hatte sich bereits sehr besorgt über die Situation geäußert

Das könnte Dich auch interessieren: Wegen Peng Shuai: WTA-Boss will China Tennisturniere entziehen

Die besten Szenen: Zverev spielt seine Klasse gegen Hurkacz aus

ATP Finals Bizarre Szene: Medvedev hofft auf Fehler bei eigenem Aufschlag VOR 11 STUNDEN