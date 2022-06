Jetzt, so Williams, fühle sich ihr Körper jedoch "großartig an".

Nach 357 Tagen Zwangspause besiegten Williams und ihre Partnerin am Dienstag Marie Bouzkova aus Tschechien und Sara Sorribes Tormo aus Spanien und stehen im Viertelfinale. Ein Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur hatte Williams zu einer monatelangen Auszeit gezwungen. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der kommenden Woche tritt sie per Wildcard an. Das Turnier im Südwesten Londons hat sie siebenmal gewonnen, zuletzt 2016.

Wie lange sie noch auf dem Court stehen will, vermochte Williams jedoch nicht vorherzusagen.

"Ich nehme buchstäblich einen Tag nach dem anderen. Ich habe mir mit meiner Oberschenkelverletzung wirklich Zeit gelassen, deshalb treffe ich danach nicht viele Entscheidungen", sagte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin. Ihr letzter Major-Titel datiert indessen aus dem Jahr 2017, als sie die Australian Open gewann.

(SID)

