Roger Federer hat die Saison nach zwei operativen Eingriffen abgehakt und wird erst zu Beginn des kommenden Jahres auf die ATP Tour zurückkehren. "Es ist ein Wunsch und ein Traum, dass alles so sein wird wie 2017", verriet Federers Coach Ivan Ljubicic der kroatischen Zeitung "Novi List". Damit spielte der 41-Jährige auf Federers Comeback 2017 an, das er mit dem Gewinn der Australian Open krönte.

Es läuft nach Plan im Team Federer. "Wir haben alles unter Kontrolle", bekräftigte Ljubicic. Dennoch mache man sich keine Illusionen. "Uns ist klar, dass es eine neue Situation geben wird", so der Coach, der als aktiver Profi zehn ATP-Titel gewann und bis auf Rang drei der Weltrangliste kletterte.

Heißt: Auch Federer kann die Uhr nicht zurückdrehen, zumal er im Lauf der Saison 2021 das für Tennisprofis fast schon biblische Alter von 40 Jahren erreicht.

Tennis Pech für Görges: Knöchelverletzung verhindert Start in Tempelhof VOR EINEM TAG

Dass der Rekord-Grand-Slam-Champion trotzdem auf Weltklasse-Niveau spielen wird, daran zweifelt niemand. Ob er einen Triumph bei einem der vier Major-Events in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York noch im Tank hat, ist indes fraglich. Daneben verfolgt der Maestro ein weiteres, großes Ziel: Gold im Einzel bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio.

Ljubicic ist jedenfalls besonders motiviert, Federer in die Position zu bringen, das fast Unmögliche zu schaffen - denn: "Roger wird mein letzter Coaching-Job sein", so der Kroate, der sich danach nur noch um das Management junger Spieler kümmern will.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Krimi im Finale: Thiem triumphiert in Berlin

Play Icon WATCH Akrobatische Einlage am Netz: Thiem kontert Berrettinis Tweener-Lob perfekt 00:00:30

Tennis Wegen Fotos mit Fans: Nach Djokovic auch Federer in der Kritik 12/07/2020 AM 10:46