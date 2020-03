Buzz

In einem Video, dass Stan Wawrinka auf "Twitter" veröffentlicht, sieht man ihn in kurzerhand mit sich selbst feiern. Gleich fünf weitere Wawrinkas sitzen mit dem Tennisprofi am Tisch, ein weiterer serviert das Essen.

Seinen Post versah das Geburtstagskind unter anderem mit den Hashtags #NiceTryQuarantine und #KeepingMyselfEntertained.

