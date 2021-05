Publiziert 27/05/2021 Am 18:34 GMT

"Es war eine harte Nacht für mich, 6:4, 2:1 zu führen, und dann wird das Match unterbrochen", sagte Jule Niemeier nach dem Sieg über US-Open-Viertelfinalistin Rogers: "Ich bin einfach sehr glücklich jetzt."

In der Vorschlussrunde trifft Niemeier am Freitag auf die an Nummer fünf gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova.

In der ersten Runde hatte Niemeier die Französin Diane Parry ausgeschaltet (6:4, 6:3) und ihren ersten Sieg überhaupt im Hauptfeld eines WTA-Turniers gefeiert.

In der Weltrangliste verbessert sie sich durch die Halbfinal-Teilnahme bereits von Position 216 auf 170.

