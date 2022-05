Die Kielerin kann damit weiter Matchpraxis für die French Open sammeln, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Sonntag. Zuvor war Kerber in Miami, Stuttgart und Rom jeweils in ihren ersten Matches gescheitert.

Anna-Lena Friedsam hingegen verpasste eine Überraschung. Die 28-Jährige aus Neuwied unterlag der an Position vier gesetzten Belgierin Elise Mertens mit 5:7, 5:7 und scheiterte damit im Achtelfinale.

(SID)

