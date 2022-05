Kerber führte in einem bis dahin engen Match 7:6 (7:2), 1:0, als die offenbar gesundheitlich angeschlagene Dodin das Spiel beendete. Am Samstag kämpft Kerber gegen Kaja Juvan um den 13. WTA-Titel ihrer Karriere. Die Slowenin bezwang im Semifinale überraschend die Tschechin Karolina Pliskova, selbst frühere Nummer eins der Welt, 6:2, 7:5.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber hatte zuletzt im Juni 2021 bei ihrem Turniersieg in Bad Homburg auf Rasen in einem Finale gestanden. Ihr letztes Endspiel auf Sand liegt mehr als sechs Jahre zurück: Im April 2016 gewann sie in Stuttgart gegen Laura Siegemund.

Ad

Das könnte Dich auch interessieren: In einer Hälfte mit Djokovic und Nadal: Hammer-Auslosung für Zverev

French Open Außenseiter Zverev hofft vor French Open auf sein "echtes Tennis" VOR 4 STUNDEN

(SID)

Mischa Zverev exklusiv: Alex Zverev nicht einverstanden mit Alcaraz als Favorit

French Open In einer Hälfte mit Djokovic und Nadal: Hammer-Auslosung für Zverev VOR EINEM TAG