Bisher wurden lediglich die Masters in Indian Wells und Miami über zwölf Tage gespielt. Ab 2025 werden folglich sieben der neun Tennis-Masters auf der ATP Tour über knapp zwei Wochen ausgetragen. Einzig die Sandplatzturniere in Paris und Monte Carlo bleiben bei einer Austragungszeit von acht Tagen.

Bei den fünf aufgestockten Events sollen die Preisgelder zwischen 2022 und 2025 um mehr als 35 Prozent steigen, wie die ATP unter dem Projektnamen "One Vision" auf ihrer Website verkündete . Zudem sollen bei einem Turnier erwirtschaftete Gewinne künftig zu gleichen Teilen zwischen dem Veranstalter und den Spielern aufgeteilt werden.

Weiterhin sollen von den Bonuszahlungen am Jahresende künftig nicht mehr nur die besten zwölf, sondern die Top 30 profitieren. Die ATP erhofft sich davon, dass bis zu 140 Spieler von den Neuerungen profitieren.

Andrea Gaudenzi, der Vorsitzende der ATP, erklärte in der Stellungnahme: "Unser Sport hat ein enormes Potenzial und steht an der Schwelle zu einer neuen Ära des Wachstums. Um unser Potenzial auszuschöpfen, müssen wir vereint sein, neue Wachstumsmöglichkeiten verfolgen und uns auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: Die Fans."

ATP-Kalender wird angepasst

Denn, so die ATP: Durch mehr Turniertage sollen mehr Reize für Zuschauer und Rechtehalter geschaffen werden. Zudem soll das größere Teilnehmerfeld die Zugangs- und Verdienstmöglichkeiten der niedriger platzierten Spieler erhöhen. Auch sollen die Spieler durch den entzerrten Kalender während der Masters-Turniere entlastet werden.

Die Veränderungen haben ab der kommenden Saison demnach auch Auswirkungen auf den Kalender der ATP. Die Madrid Open finden 2023 eine Woche früher statt als noch in diesem Jahr (26.04. - 07.05.). Dadurch werden auch die BMW Open in München und die Estoril Open in Portugal verschoben.

Die BMW Open werden im kommenden Jahr in derselben Woche ausgetragen wie die Barcelona Open und die Serbia Open (17.04. - 23.04.).

