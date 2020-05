Der spanische Superstar Rafael Nadal ist weithin für seinen Trainingseifer bekannt. Sein Ehrgeiz ist ungebrochen. Die Trainingsmotivation geht mitunter soweit, dass sein Trainer Carlos Moya ihn zurückhalten muss. "Manchmal muss ich ihn im Training stoppen", erzählte Moya in einem spanischen Podcast. Damit dies auch gelingt, hat Moya auch einen kleinen Trick.

Carlos Moya verriet: "Wenn wir bei Turnieren sind, buche ich die Trainingsplätze so, dass jemand kommt und uns vom Court wirft. Alle anderen wollen genau das Gegenteil." Doch die ehemalige Nummer 1 der Welt möchte seinen Schützling Rafael Nadal wahrscheinlich auch vor Überbelastung schützen: "Ich will nicht, dass er mehr als "x" Zeit auf dem Platz verbringt. Wenn der Court leer ist, ist es schwierig, ihn zu bremsen."

Diese Einstellung spiegelt sich auch in Nadals Auftritten bei Turnieren wider. Moya: "Wenn Rafa spielt, kann man sich sicher sein, dass er alles gibt. Man kann sehen, was für ein großer Perfektionist und wie fordernd er ist. Es ist eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Man weiß, dass er in jedem Match kämpfen wird. Ich würde mein Leben in seine Hände legen."

Tennis Kimmich schwärmt von Federer: "Er steht für Eleganz und Klasse" VOR 6 STUNDEN

Erstes Tennis-Turnier in Höhr-Grenzhausen

Aktuell kann Nadal seinen Ehrgeiz aber nur spärlich auf dem Tennisplatz ausleben. Der 19-fache Grand-Slam-Sieger ist wie viele andere Sportler aufgrund der Coronakrise zu einer Pause gezwungen.

Einen Tennis-Lichtblick gibt es jedoch: In diesen Tagen findet in Höhr-Grenzhausen in Rheinland-Pfalz unter besonderen Auflagen das erste Tennis-Turnier seit Anfang März statt. Superstars sind nicht dabei, dafür aber unter anderem die beiden Deutschen Dustin Brown und Yannick Hanfmann.

Das könnte Dich auch interessieren: Fognini gesteht: "Da habe ich geweint wie ein Baby"

Play Icon WATCH Da muss der Schläger dran glauben: Brown verliert Match und Nerven 00:01:10

Tennis Ex-Verbandstrainer mit Geständnis: "Alle haben Federer von Mirka abgeraten" VOR EINEM TAG