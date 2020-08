Tennis

US Open: Ajla Zomljanovic mit schwerem Fehler gegen Angelique Kerner

Ajla Tomljanovic patzt im Match gegen Angelique Kerber bei den US Open in New York am Netz. Die Australierin schlägt den Schmetterball ins Netz. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:31, 3 angesehen, vor 32 Minuten