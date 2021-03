Tennis

Boris Becker trifft Greta-Thunberg-Skipper Boris Herrmann

Der deutsche Skipper Boris Herrmann brachte Klima-Aktivistin Greta Thunberg und deren Vater per Boot sicher über den Atlantik nach New York. Boris Becker traf ihn am Rande der US Open.

