US Open: Boris Becker kommentiert für Eurosport nochmal sein Finale 1989 gegen Ivan Lendl

Boris Becker und Matthias Stach blickten 2019 zurück auf das einzige US-Open-Finale in der Karriere Beckers: Das Endspiel im Jahr 1989 gegen Ivan Lendl. In 2021 versucht Alexander Zverev in die Fußstapfen der Tennislegende zu treten und sich nach seinem Sieg bei den Olympischen Spielen nun auch seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen.

