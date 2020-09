Alexander Zverev ist mit einer beeindruckenden Vorstellung erstmals ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Die 23 Jahre alte deutsche Nummer eins aus Hamburg (Nr. 5) schlug den ungesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:2, 6:2, 6:1 und brauchte dafür nur 94 Minuten. Zverev ist der erste Deutsche seit Tommy Haas 2007, der bei den US Open unter den letzten Acht steht.

US Open

Anfang des dritten Satzes verletzte sich der Spanier am Knöchel und musste behandelt werden, kämpfte aber anschließend weiter. "Im dritten Satz ist er langsamer geworden, konnte sich beim Abschlag nicht mehr richtig abdrücken", sagte der Deutsche.

"Er hat seine Sache hervorragend gemacht", lobte Eurosport -Experte Boris Becker den in Monaco lebenden Hamburger: "Er hat von Anfang an die Kontrolle übernommen und den Gegner gar nicht mehr ins Spiel kommen lassen."

Sein Umfeld in New York scheine ihm gut zu tun, meinte Becker: "Dieses Puzzle scheint zusammenzupassen."

Zverev präsentierte sich von Beginn an hochkonzentriert und dominierte die Partie gegen seinen 21 Jahre alten Gegner, der in der Weltrangliste auf Rang 99 geführt wird. Er servierte stark und leistete sich kaum einfache Fehler. Schon nach 58 Minuten gewann er den zweiten Satz.

Fokina will Zverev beim Matchball reinlegen - doch der riecht den Braten

Nach 1:34 Stunden verwandelte Deutschlands Topspieler seinen ersten Matchball und wandte sich danach an die Spieler, die die US Open kritisieren:

Man müsse dem Veranstalter Respekt zollen "für das, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Für uns Spieler ist das sicher anders. Aber meiner Meinung nach ist das so sogar besser, wir haben so viel Platz. Sie haben sogar eine Minigolfanlage für uns aufgebaut und anderes möglich gemacht. Sie haben echt einen tollen Job gemacht."